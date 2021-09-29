Сентябрь 2021 года стал самым холодным в Петербурге за последние 25 лет

Сентябрь 2021 года в Петербурге стал самым холодным за последние 25 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Уходящий сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурга стал самым холодным за последние 25 лет. Хотя месяц еще не закончился, но, вряд ли, ситуация резко исправится. Об этом "КП-Петербург" рассказала руководитель отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

- Температурный фон большую часть месяца, за исключением периода с 7 по 13 сентября и последней пятидневки месяца, был пониженным относительно климатической нормы, что создавало впечатление рано и резко наступившей осени. Среднемесячная температура воздуха оказалась на 1 градус ниже нормы, - рассказала синоптик.

Специалист отметила, что последний раз столь холодный сентябрь был в 1996 году, когда среднемесячная температура оказалась на 1,4 градуса ниже нормы.

Однако до абсолютного рекорда оказалось далеко. Пока что самым холодным сентябрем за последние 125 лет является сентябрь 1993 года, когда температура была на 3,8 градуса ниже нормы.