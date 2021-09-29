Синоптик обещает теплый октябрь в Петербурге

Октябрь в Петербурге должен оказаться теплее нормы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что сентябрь в Санкт-Петербурге выдался очень холодным и даже приблизился к рекорду 25-летней давности, второй осенний месяц обещает быть наоборот теплым. По прогнозу руководителя отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Натальи Мироничевой, температура в октябре 2021 года в Северной столице окажется выше нормы. Об этом она рассказала 29 сентября 2021 года "КП-Петербург".

- В целом средняя за месяц температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше нормы, а месячная сумма осадков немного ниже нормы, - рассказала синоптик.

Но, традиционно, погода в октябре в Петербурге будет неустойчивая. Как правило, холодная погода в этом месяце часто сменяется резким потеплением. Постепенно температура воздуха от плюс 14 градусов в первой декаде снизится до плюс 3-8 градусов в третьей декаде.