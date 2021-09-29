ЗАГСы Петербурга открыли запись на регистрацию брака на «красивую дату» 02.02.2022

ЗАГСы Петербурга начали регистрацию на свадьбы 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.22. Фото: Артем КИЛЬКИН

Свадьба - одно из главнейших событий в жизни, и зачастую молодожены продумывают торжество вплоть до мелочей. Имеет значение даже красивая, запоминающаяся дата, в которой повторяются одинаковые цифры - обычно в такие дни в ЗАГСах ажиотаж. Ближайшие такие дни будут в феврале 2022 года. Для тех, кто хочет расписаться 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.22 просят поторопиться - ЗАГСы Петербурга 29 сентября начали запись на весь февраль.

- Записаться на красивую дату можно через сайт Госуслуг, во всех дворцах бракосочетания Петербурга, - сообщили в Комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Также представители ведомства пообещали в ближайшее время рассказать «Комсомолке», сколько пар уже выбрали красивые даты для своей свадьбы.