«Водоканал» в Сосновом Бору оштрафовали на 250 тысяч рублей за грязь в реке Коваши

В Сосновом Бору оштрафовали местный "Водоканал" за загрязнение реки Коваши. Фото: СЗМУ Росприроднадзора

Сосновоборский «Водоканал» получил штраф в размере 250 тысяч рублей за загрязнение местной реки Коваши. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. По сообщению ведомства, проблему обнаружили в августе 2021 года. Очевидец заметил, что акватория покрыта радужной пленкой. Проверка специалистов показала, что в речку попадают сточные воды, содержащие в себе нефтепродукты.

- Сточные воды попали в Коваши через дренажно-ливневую сеть, расположенную вблизи городского кладбища. Местные жители несколько дней наблюдали на поверхности реки в районе Пионерской улицы, 6 радужные разводы, - передает пресс-служба СЗМУ Росприроднадзора.

Добавим, что в пробах с места не только пахло топливом, но и содержалось завышенное количество нефтепродуктов.