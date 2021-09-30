Теплоснабжение Малой Охты реконструируют за 347 млн рублей

В Малой Охте реконструируют теплоснабжение почти за 347 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реконструировать теплоснабжение Малой Охты. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе на сайте госзакупок. На цели выделили 346 756 634 рубля. Заказчиком услуги является ГУП «ТЭК СПб». Судя по опубликованному техническому заданию, подрядчик должен будет завершить работы до 29 декабря 2023 года. Основные работы пройдут в 11 котельных, расположенных в районе. Некоторое оборудование там демонтируют, а часть обновят или реконструируют.

Адреса нахождения объектов теплоснабжения также указаны в документации.

- Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.84 а, лит.А, пом.1Н; ул. Стахановцев, д.9б, лит.А, пом.1H; Новочеркасский пр., д. 49/20, лит.А, пом.8Н; ул. Стахановцев д.10, корп.4, лит.А, пом.2Н; ул. Таллинская, д.12/18, лит.А, пом.10Н, 11Н; Заневский пр., д.7/7, пом.2Н, лит.А; Малоохтинский пр., д.86а, корп.2, лит.А, пом.1Н; Новочеркасский пр., д.47, корп.2, лит.А, пом.4Н; ул. Стахановцев, д.13, корп.2, лит.А; Малоохтинский пр., д.96/2, лит.А, пом.4Н; ул. Таллинская, д.6б, лит.А, пом.ЗН, - сообщается в ТЗ.

Итоги по госзакупке пройдут 29 октября 2021 года.