Баня и сарай сгорели в садоводстве в Кировском районе Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировском районе Ленинградской области в ночь на 30 сентября 2021 года произошел пожар. В пятом часу утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Восход-6" на улице Комсомола. На место незамедлительно отправились спасатели.

- Прибыв на место, пожарные увидели, что на садовом участке горят баня и хозяйственная постройка. В общей сложности огонь охватил 37 квадратных метров построек, - рассказали в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

Для спасения дачи на место выехали две дежурные смены 127 и 128 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области в составе двух пожарных машин и восьми спасателей. Буквально за 10 минут они справились с огнем.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.