10-летнего мальчика задержали за сексуальное насилие над 8-летним ребенком в Петербурге

В Петербурге задержали 10-летнего мальчика за сексуальное насилие над 8-летним ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала десятилетнего мальчика по подозрению в сексуальном насилии над восьмилетним ребенком. Об этом "КП-Петербург" 30 сентября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- 22 сентября в следственный комитет поступили материалы о том, что с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2021 года неизвестный, находясь в спортивном учреждении, которое расположено в доме 24 по Главной улице, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетнего ребенка, - рассказал источник.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В результате розыскных мероприятий у дома по проспекту Косыгина был задержан десятилетний мальчик, который признался в том, что это он совершал преступление.

Так как ребенку еще не исполнилось 14 лет, его отпустили.