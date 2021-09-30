Мать морила голодом 13-летнюю школьницу из Петербурга

Полиция проверяет историю 13-летней школьницы, которая обвинила мать в пьянстве и издевательствах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга проводит проверку по факту госпитализации 13-летней школьницы, которая пожаловалась на издевательства со стороны матери. Врачам девочка, попавшая на гастроэнторологическое отделение, рассказала, что мать морит ее голодом – попросту не кормит.

- 30 сентября из медицинского учреждения в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации 13-летней девочки в состоянии средней степени тяжести, проживающей в квартире дома на Тихоокеанской улице. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника «КП-Петербург», медики определили у школьницы болезнь кишечника и признаки причинения вреда здоровью. Девочка сообщила, что мать не только не кормит ее, но постоянно пьяная и избивает регулярно.