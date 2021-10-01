В Исаакиевском соборе началось венчание князя Георгия Романова

Венчание потомка Романовых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началось венчание великого князя Георгия Романова, наследника императорской династии Романовых, и его избранницы Ребекки Беттарини. Торжественная церемония проходит в пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе. Таинство совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

- На венчание приглашены 1 000 человек, - рассказали в Российском императорском доме. – Однако помимо особых гостей в собор допускаются все желающие. В связи с этим прогнозируемая суммарная численность аудитории составляет 2 500 человек.

Венчание великого князя Георгия Романова проходит в Исаакиевском соборе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Исаакиевском соборе заранее начали собираться высокие гости. После окончания церемонии великий князь и его избранница отправятся в Этнографический музей, где состоится торжественный гала-ужин. Ну, а самая грандиозная часть праздника развернется в субботу, 2 октября, в Константиновском дворце.