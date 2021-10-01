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1 октября 2021 12:25

Первые фото князя Георгия Романова и его жены Ребекки Беттарини с венчания в Санкт-Петербурге

Главное светское мероприятие года проходит 1 октября в Исаакиевском соборе
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Фото с венчания князя Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини.

Фото с венчания князя Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в самом разгаре таинство венчания князя Георгия Романова – наследника императорской династии Романовых – и его избранницы Ребекки Беттарини. «Комсомолка» публикует эксклюзивные кадры с торжественной церемонии.

Венчание проходит в самом сердце Петербурга – Исаакиевском соборе. На церемонию собралось больше 2 000 гостей – как особо приглашенных, так и просто желающих отдать дань уважения представителю императорской фамилии. Специально для того, чтобы все могли разместиться под церковными сводами, собор даже изменил график работы – попасть внутрь сегодня можно будет лишь с 15:00, на колоннаду – с 14:00.

Среди гостей - Павел и Светлана Астафьевы.

Среди гостей - Павел и Светлана Астафьевы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После окончания церемонии Георгий Романов и Ребекка Беттарини отправятся в Этнографический музей, где будет дан званый ужин для узкого круга гостей. А в субботу, 2 октября, в Константиновском дворце в Стрельне пройдет самое главное праздничное мероприятие – бранч «А-ля рус», который начнется с закрытого присвоения династических орденов, а завершится концертом, приуроченным к открытию Российского Императорского Музыкального Общества.

Всего в храме больше 2 тысяч приглашенных со всего мира.

Всего в храме больше 2 тысяч приглашенных со всего мира.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подготовка к венчанию потомка Романовых в Исаакиевском соборе