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Общество1 октября 2021 8:13

Суд обязал снести плавучие домики базы отдыха на озере Хепоярви под Токсово

Коттеджи, которые сдавались туристам, признаны самовольной постройкой
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Плавучие коттеджи на озере Хепоярви признаны самостроем. Фото: eco.lenobl.ru

Плавучие коттеджи на озере Хепоярви признаны самостроем. Фото: eco.lenobl.ru

Комитета госэконадзора Ленобласти выиграл суд у владельцев базы отдыха, расположенной на озере Хепоярви, что во Всеволожском районе, под Токсово. Претензии у чиновников возникли к плавучим домикам-коттеджам, в которых жили туристы.

- 12 каркасных строений, расположенных на озере и эксплуатируемых по договорам аренды, имеют водоснабжение и водоотведение посредством озера Хепоярви и используются посетителями в качестве домиков для отдыха и бань, но право пользования водным объектом индивидуальному предпринимателю никем и не предоставлялось, - сообщает пресс-служба комитета.

Владельцы базы отдыха заявили, что все домики используются ими для личного пользования, но суд в это не поверил. Было установлено, что объекты эксплуатируются без заключения договоров на водопользование, а часть озера и береговая линия заняты самовольно.

При этом местные жители отмечают, что база отдыха с домиками стояла на озере не один год и до этого нарушений никто не замечал: «а куда канализация из домиков стекала?».

По решению суда, все объекты должны быть демонтированы в 30-дневный срок.