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Общество1 октября 2021 9:01

40 тонн «вонючих» креветок вернули из Петербурга в Индию

Партия замороженных морепродуктов по пути успела подтаять и испортиться
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Россиян оставили без индийских морепродуктов.

Россиян оставили без индийских морепродуктов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Россию крупную партию замороженных креветок из Индии, которые по пути в Петербург успели немного разморозиться и начали неприятно пахнуть. Проверяли груз в Большом порту Северной столицы.

- Государственными инспекторами Управления в ходе физического контроля были выявлены признаки дефростации морепродуктов и запах, не характерный для данного вида продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельзознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что креветки прибыли из индийского штата Махараштра. Получателем числилась оптовая компания из Москвы, имеющая филиалы в пяти городах России, в том числе в Петербурге.

Учитывая состояние груза, всю партию креветок в 40 тонн весом было решено отправить назад, в Индию.