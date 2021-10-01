40 тонн «вонючих» креветок вернули из Петербурга в Индию

Россиян оставили без индийских морепродуктов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инспекторы Россельхознадзора не пустили в Россию крупную партию замороженных креветок из Индии, которые по пути в Петербург успели немного разморозиться и начали неприятно пахнуть. Проверяли груз в Большом порту Северной столицы.

- Государственными инспекторами Управления в ходе физического контроля были выявлены признаки дефростации морепродуктов и запах, не характерный для данного вида продукции, - сообщает пресс-служба Управления Россельзознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Известно, что креветки прибыли из индийского штата Махараштра. Получателем числилась оптовая компания из Москвы, имеющая филиалы в пяти городах России, в том числе в Петербурге.

Учитывая состояние груза, всю партию креветок в 40 тонн весом было решено отправить назад, в Индию.