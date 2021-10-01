Тела семейной пары с огнестрельными ранениями нашли в Ленобласти

Следователи работают в Ленобласти на месте гибели семейной пары. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи областного управления СК и полиция работают в частном доме в деревне Реполка Волосовского района Ленинградской области, где вечером 30 сентября были найдены тела семейной пары. На трупах эксперты обнаружили огнестрельные ранения.

- 30 сентября поступило сообщение от местного жителя, о том, что в доме на Железнодорожной улице умерли два человека. Прибывшие на место сотрудники полиции нашли тела 47-летнего хозяина дома и его 50-летней супруги, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, тела погибших обнаружил родственник одной из жертв. По его словам, рядом с трупами находилось ружье и патроны.

Обстоятельства гибели семейной пары устанавливают эксперты.