Горящий складской комплекс тушат по повышенному номеру сложности в Петербурге

Ангар полыхает на проспекте Александровской Фермы. Фото: vk.com/spb_today

Мощный пожар тушат в Петербурге на проспекте Александровской Фермы. Утром 1 октября здесь загорелся складской ангар. На месте работают несколько расчетов спасателей, ранг пожара повышен до уровня 1БИС.

- В 09:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, проспект Александровской фермы, 29 А. В 09:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 10 единиц техники и 41 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По словам очевидцев, пламя вырывается из складского ангара наружу, слышны громкие хлопки.

По данным МЧС, в 09:56 пожар локализован, ранг понижен до первого номера. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Работы на месте ЧП продолжаются.