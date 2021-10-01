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Происшествия1 октября 2021 10:11

Горящий складской комплекс тушат по повышенному номеру сложности в Петербурге

На проспекте Александровской Фермы полыхает ангар, слышны громкие хлопки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Ангар полыхает на проспекте Александровской Фермы. Фото: vk.com/spb_today

Ангар полыхает на проспекте Александровской Фермы. Фото: vk.com/spb_today

Мощный пожар тушат в Петербурге на проспекте Александровской Фермы. Утром 1 октября здесь загорелся складской ангар. На месте работают несколько расчетов спасателей, ранг пожара повышен до уровня 1БИС.

- В 09:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, проспект Александровской фермы, 29 А. В 09:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 10 единиц техники и 41 человек личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

По словам очевидцев, пламя вырывается из складского ангара наружу, слышны громкие хлопки.

По данным МЧС, в 09:56 пожар локализован, ранг понижен до первого номера. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Работы на месте ЧП продолжаются.

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Складской ангар горит в Петербурге
Складской ангар горит в Петербурге
Видео: vk.com/spb_today