В Петербурге от коронавируса умер актер из сериала «Тайны следствия» Руслан Дулич

Актер Руслан Дулич умер в Петербурге от коронавируса. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский актер Руслан Дулич, известный по эпизодическим ролям в сериале «Тайны следствия» и другим картинам, умер от коронавируса. О его смерти в соцсетях рассказала друг Дулича, автор стихов и песен Ирина Блат.

- Ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек - Руслан Дулич. Он не верил в вакцину...не верил в COVD-19. «Корона» забирает молодых, - говорится в сообщении на страницы Ирины ВКонтакте.

Смерть 40-летнего актера наступила еще 26 сентября, но широко известно о ней стало только накануне.

Справка «КП»:

Руслан Дулич родился в 1981 года в Полтаве, на Украине. Позднее переехал в Петербург, где жил постоянно. Начал сниматься в сериалах с 2013 года. В списке работ: «Горюнов», «Консультант», «Выжить любой ценой», «На районе», «Тайны следствия», «Свои» и «Невский. Тень архитектора» и другие.