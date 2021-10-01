Новый скачок заражений коронавирусом зафиксирован в Петербурге 1 октября

В Петербурге снова резко растет заражаемость. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый существенный рост числа заболевших отмечен в Петербурге на утро 1 октября. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки ковидом заразилось более 2280 человек. Это примерно на 200 случаев больше, чем накануне, когда было 2077 заболевших.

- За сутки в Санкт-Петербурге подтвержден 2281 случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число заражений в городе достигло 622 998, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровели за сутки 1947 пациентов с ковидом, за все время излечились 584 033 человека. Число жертв болезни увеличилось на 55 горожан, а всего умерли уже 21 909 заболевших петербуржцев.

В Ленинградской области ситуация следующая:

- заражений – 69 413 (+237);

- выздоровлений - 52 590 (+83);

смертей – 2473 (+3).