В школах Петербурга учится 12 тысяч детей иностранцев

Мигранты часто приезжают в Петербург с детьми и отдают их в садики и школы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 12 тысяч детей иностранцев учится в петербургских школах. Такие данные приводит Комитет по образованию. Как любой другой большой город России, Северная столица чаще всего привлекает мигрантов из бывшего СССР. Дети уроженцев этих республик и составляют основную массу иностранных учеников.

- Статистика показывает, что в Выборгском, Калининском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах более тысячи обучающихся — дети иностранных граждан, - рассказали «Невским новостям» в комитете.

Минимальное число иностранных учеников отмечено в Василеостровском и Петроградском районах. Это обуславливается как дороговизной арендного жилья, так и численностью населения. Тот же Приморский район даст фору многим в два-три раза.

При этом эксперты ожидают некоторого оттока иностранцев из города. 30 сентября закончил действие мораторий на выдворение из страны нелегалов, который был введен из-за пандемии.