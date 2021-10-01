Новые требования по вакцинации сотрудников вступили в силу с 1 октября в Петербурге

С 1 октября в Петербурге вступили в силу новые ковидные требования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 октября в Санкт-Петербурге вступили в силу новые требования по вакцинации сотрудников. Напомним, коронавирусные ограничения продлили до 31 октября. Отдельные правила установили для «контактных» сфер экономики, не менее 80% сотрудников которых должны быть вакцинированными от COVID-19. Сюда входят и продавцы, и повара, и учителя, и медики, и водители такси, и официанты, и так далее. Еще жестче требования будут с 15 октября.

- С середины месяца требование о 80% привитых распространяется на сферы розничной торговли, оказания туристских, экскурсионных, гостиничных, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, - писала «КП-Петербург» ранее.

В Смольном напоминают, что прививку можно не делать тем, кто переболел инфекцией или проходил вакцинацию в последние 6 месяцев. Еще можно получить медицинский отвод.