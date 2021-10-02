Движение поездов по красной ветке метро изменено из-за падения человека на рельсы

Человек упал на пути на красной ветке метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по первой (красной) ветке петербургского метрополитена были изменено из-за упавшего на пути человека. По предварительным данным, ЧП произошло на станции «Площадь Восстания».

- Движение по Линии 1 осуществляется на участках «Девяткино»-«Площадь Ленина» и «Нарвская»-«Проспект Ветеранов» из-за падения пассажира на путь. От «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» движение осуществляется в полном объеме, - сообщает пресс-служба подземки.

ОБНОВЛЕНО:

В 15:07 движение поездов по Линии 1 открыто, интервалы между составами восстанавливаются.