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Происшествия2 октября 2021 15:27

Движение по красной ветке метро восстановлено

Оно прерывалось из-за падения человека на пути
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Движение по первой ветке подземки восстановлено.

Движение по первой ветке подземки восстановлено.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение по первой (красной ветке петербургского метрополитена восстановлено в полном объеме, но пока интервалы между составами могут быть увеличенными. График движения поездов был сбит после падения человека на рельсы на станции «Площадь Восстания».

- В 15:07 движение поездов по Линии 1 открыто, интервалы между составами восстанавливаются, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Напомним, что из-за ЧП с 14:44 составы ходили только на участке «Девяткино»-«Площадь Ленина». Через восемь минут запустили составы от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов», но с увеличенным интервалом. В обратную сторону изменений в движении не было.

Позднее пострадавшего извлекли с путей, данных о его состоянии нет.