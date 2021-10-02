Молодой уроженец Азербайджана избил и изнасиловал пенсионерку в Петербурге

На Искровском проспекте изнасиловали пенсионерку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России проводят проверку по заявлению 57-летней пенсионерки, которая обвинила молодого мигранта в избиении и сексуальном насилии. Подозреваемым оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

- 1 октября в 14:35 в полицию поступило заявление от женщины 1964 года рождения о том, что накануне вечером, около 23:30 у дома 4 корпус3 по Искровскому проспекту неизвестный мужчина избил ее и совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает источник «КП-Петербург».

Через несколько часов после заявления полицейские нашли и задержали подозреваемого. На опознании пенсионерка уверенно опознала нападавшего.

Сейчас в отношении иностранца возбуждено уголовное дело, сам он находится в изоляторе временного содержания, меру пресечения до суда ему изберут в течение 48 часов.