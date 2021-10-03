В Петербург пришло тепло выше нормы

В городе будет тепло, но ветрено Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 3 октября ожидается теплая, но ветреная погода. Об этом сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Северную столицу ждет типично антициклональная погода: малооблачная и сухая, и только плотный ветер внесет в эту осеннюю идиллию толику дискомфорта. Температурный фон ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы, - рассказывает Михаил Леус.

В Петербурге ожидается до 15 градусов тепла, в Ленинградской области до 16 градусов выше нуля.

При этом ветер будет достигать до 9 метров в секунду.

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