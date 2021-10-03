Уроженца Дагестана, стрелявшего у Пулково из автомата Калашникова, отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге взяли под арест уроженца Дагестана Арсена Чучуева, который стрелял из охолощенного автомата Калашникова по пути в Пулково из Mercedes-Benz S 500. О выстрелах в полицию сообщили очевидцы. Силовики тут же устроили план-перехват и вскоре задержали водителя и двух его пассажиров. Как оказалось, стрельбу они устроили в честь прилета их друга из Дагестана.

- Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Не позднее 17.53, при передвижении по Пулковскому шоссе, находясь в Mercedes-Benz S 500, Чучуев произвел несколько выстрелов.

Сам Чучуев не возражал. Возражал только его адвокат.

Уроженца Дагестана обвиняют в хулиганстве. В СИЗО ему сидеть до 30 ноября.