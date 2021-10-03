Велосипедист погиб в аварии с двумя иномаркам на проспекте Просвещения

В аварии погиб велосипедист Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Смертельная авария произошла на перекрестке Просвещения и Композиторов. Как установили полицейские, женщина ехала за рулем иномарки "Ауди", когда столкнулась с автомобилем "Субару". От мощного удара "Субару" вылетел в 41-летнего велосипедиста и 14 летнего подростка-пешехода.

- В результате ДТП велосипедист скончался на месте произошедшего, 17-летняя пассажирка "Субару" и подросток 14 лет госпитализированы в медучреждение в состоянии средней тяжести, - сообщают в полиции.

Очевидцы ДТП рассказывали, что виновница аварии вместе с ребенком якобы сбежала с места ДТП. Позже эту информацию удалили.