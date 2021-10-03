МЧС опровергло падение лифта с подростками в Красном селе

Никто из подростков не пострадал Фото: "Красное село. Транспортный коллапс"

В Сети сообщают о падении лифта в Красном селе в доме на улице Освобождения. Якобы девять подростков набились в кабину, из-за чего он не выдержал и рухнул с седьмого этажа. Информацию об этом распространяли местные жители, которые публиковали фото приехавших спасателей и карет скорой помощи.

- Все живы, скорые уезжают, даже говорят без царапин, - сообщила местная жительница в группе "Красное село. Транспортный коллапс". - Говорят, 9 человек в лифт набилось.

Однако местные жители опубликовали фото из лифта, уточняю, что самого падения не было. Лифт устроен так, что этого произойти не сможет. Такую же информацию "КП-Петербург" подтвердили в МЧС.

- Информация о падении лифта не соответствует действительности, - сообщили "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Петербургу. - Лифт просто застрял.