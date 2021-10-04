У студента в Петербурге украли телефонов на 2,2 млн рублей

Телефонов на 2 млн рублей украли у студента в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге воры обокрали квартиру студента, уйдя оттуда с большим уловом. В ночь на воскресенье, 3 октября 2021 года, в полицию Фрунзенского района позвонил 21-летний молодой человек, который рассказал, что кто-то проник к нему домой и вынес очень много дорогих вещей. Об этом подробно сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Студент рассказал, что в период с 17:54 часов 2 октября до 1 часа ночи 3 октября кто-то зашел в его квартиру, расположенную в доме 24/1 по улице Димитрова, где украли ценные вещи, - рассказали в полиции.

Со слов молодого человека, после кражи у него пропали 200 тысяч рублей, а также около 60 дорогостоящих телефонов на общую сумму примерно в 2,2 миллиона рублей.

Полиция по факту возбудила уголовное дело. На данный момент проводится проверка для выяснения всех деталей.