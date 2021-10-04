Уголовное дело об убийстве возбудили после пропажи беременной жены бизнесмена в Ленобласти

После пропажи беременной жены бизнесмена в Ленобласти возбудили уголовное дело Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Следственный комитет Ленинградской области 3 октября 2021 года возбудил уголовное дело об убийстве 35-летней беременной жены бизнесмена. Женщина пропала в период с вечера 1 октября до утра 2 октября. Она уехала на автомобиле BMW из частного дома в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, но так и не вернулась.

- Вечером 2 октября в полицию обратился 46-летний предприниматель, который рассказал, что пропала его сожительница. Также в шесть вечера ему пришло СМС-сообщение с мобильного номера супруги, в котором было требование от незнакомых людей подготовить 10 миллионов рублей, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вечером 3 октября бизнесмен сам обнаружил автомобиль, на котором уехала женщина. Он находился у дома 7 по улице 30-летия Победы в деревне Большие Колпаны. Машину забрали в полицию для изучения. Все находится пропавшая супруга предпринимателя, неизвестно.