Почти одна тысяча тонн грязи собрана с улиц Петербурга за выходные

За первые три дня месячника по благоустройству с петербургских дорог собрано почти 1 тыс. тонн смёта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 1 октября 2021 года стартовал месячник по благоустройству. Всего за первые три дня с пятницы по воскресенье дорожники собрали с улиц города почти 1 тысячу тонн смета. Об этом 4 сентября сообщили в комитете по благоустройству.

- Всего за неделю с 27 сентября по 3 октября с дорог города было собрано 2,1 тысячи тонн смета и почти 1,4 тысячи кубометров мусора, - рассказали в Смольном.

Для того, чтобы после уборки отмыть дорогу было израсходовано порядка 32 тысяч кубов воды. Каждый день улицы Петербурга убирали 900 дворников и 450 единиц спецтехники.

Также благоустройство проходит в садах, парках и скверах Северной столицы. Специалисты занимаются не только уборкой, но также подвязывают деревья, готовят клумбы к зиме, а также расчищают дорожки от опавших листьев.

4 октября на улицы города вышли 514 единиц техники и 937 дворников.