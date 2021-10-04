Квартира полыхала в доме на Софийской улице в Петербурге

Квартира полыхает в доме на Софийской улице. Фото: vk.com/spb_today

Серьезный пожар возник в жилой многоэтажке на Софийской улице утром 4 октября. В соцсетях местные жители публикуют фото и видео со столбом черного дыма, поднимающимся в небо и языками пламени, которые вырываются из окон квартиры.

- Четвертый подъезд горит в доме 28 корпус 2 по Софийской улице. Пожар в доме, мамочки, как же страшно - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия прибыли машины пожарно-спасательной службы МЧС. Жителей подъезда эвакуируют на улицу. Сведения о пострадавших не поступали.

- В подсобном помещении жилого дома горела обстановка на площади 9 квадратных метров. В 09:58 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось единицы техники и 15 человек личного состава, - уточнили в МЧС.