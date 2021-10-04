Вход на станцию "Ломоносовская" в Петербурге был закрыт из-за упавшего человека на эскалаторе

Станцию "Ломоносовская" закрыли из-за падения пассажира на эскалаторе Фото: СОЦСЕТИ

Утром в понедельник, 4 октября 2021 года, в метро Санкт-Петербурга произошло ЧП. Станцию "Ломоносовская" временно закрыли на вход. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Вход на станцию метро "Ломоносовская" закрыт. Что-то случилось на эскалаторе. Людей что в вестибюле просят не проходить через турникеты, те кто уже прошел, стоит у эскалаторов, - рассказали в социальных сетях пассажиры.

Оказалось, что на эскалаторе метрополитена упал мужчина. По всей видимости, он серьезно пострадал, раз работа вестибюля была временно приостановлена.

Спустя недолгое время станцию снова открыли на вход, но к этому времени у вестибюля образовалось столпотворение.

Напомним, что также утром временно был закрыт вход на станцию метро "Черная речка". Причины сбоя работы вестибюля не названы.