Владимир Путин наградил орденом вице-губернатора Петербурга Николая Линченко

Президент России наградил вице-губернатора Петербурга Николая Линченко / Фото: Смольный

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ о награждении чиновника был подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом 4 октября 2021 года рассказали в Смольном.

- За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу, - говорится в документе.

Линченко курирует вопрос обеспечения города детскими садами, школами, поликлиниками, больницами и другими социальными объектами. Так, в 2020 году в Петербурге было открыто 22 детских сада, семь школ. Всего 61 социальный объект. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию еще 53 социальных объекта.

- Эти цифры говорят о том, что мы решаем проблему по устранению доставшегося нам в наследство от прежних времен перекоса объектов социальной инфраструктуры по отношению к объемам жилищного строительства. Петербург стал первым регионом в стране, кто получил откорректированные планы по строительству жилья, - комментирует работу Линченко.