Сильный ветер поднимется в Ленобласти 5 октября

5 октября в Ленобласти поднимется сильный ветер Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая пора бабьего лета продолжит радовать жителей Ленинградской области. Правда во вторник, 5 октября 2021 года, в регионе поднимется сильный ветер. Об этом рассказали в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

- Ночью в Ленобласти будет господствовать юго-восточный, южный ветер с силой до 5-10 метров в секунду. Днем он сохранит направление, но усилится уже до 8-13 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Ночью и днем в Ленобласти будет переменная облачность, но без дождей. Температура воздуха в ночное время окажется на уровне плюс 4-9 градусов, местами даже до 1 градуса мороза. А днем поднимется до 10-15 градусов тепла.

Добавим, что такая погода простоит в регионе почти до конца рабочей недели. Лишь в пятницу ожидаются дожди.