Более 1,5 тысячи штрафов за отсутствие маски в транспорте выписано в Петербурге за четыре месяца

В Смольном ответили на вопрос об ужесточении масочного режима в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Санкт-Петербурга не планируют как-либо ужесточать масочный режим. Он и без того продлен пока что до 31 октября 2021 года, но судя по динамике роста заболеваемости коронавирусом, сохранится еще надолго. Об этом 4 октября 2021 года пишут "Невские новости".

- В рамках встреч с бизнесом комитет по промышленной политике, инновациям и торговле акцентирует внимание предпринимателей на обязательном усилении контроля средств индивидуальной защиты, — сообщает издание со ссылкой на ведомство.

Пока режим действует, власти города проводят постоянные проверки на его соблюдение. Так, менее чем за четыре месяца, с 11 июня по 19 сентября в общественном транспорте было выписано более 1,5 тысячи штрафов пассажирам за отсутствие маски. Еще более 1,6 тысяч штрафов выписано в сфере потребительского сектора.

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