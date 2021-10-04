Санкт-Петербург вошел в десятку городов по росту цен на жилье

Петербург попал в десятку городов мира по росту цен на жилье. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург вошел в десятку городов в мировом индексе роста цен на жилье. Северная столица заняла в рейтинге восьмое место, упав на три пункта вниз, о чем сообщили в консалтинговой компании Knight Frank. По версии аналитиков рынка недвижимости, в 2021 году в Петербурге постепенно росла стоимость жилья из-за удорожания себестоимости строительства, происходящего на проблемном фоне пандемии коронавируса.

- Выросли цены на строительные материалы, нарушались графики их поставок, а также произошел частичный отток рабочей силы со стройплощадок (в основном за счет отъезда мигрантов из ближнего зарубежья), - считает Николай Пашков, гендиректор консалтинговой компании.

Помимо этого специалисты сходятся во мнении, что на рост цен на жилье сказалось увеличение доступности ипотеки. Напомним, ставку субсидировали в рамках государственной программы. До конца 2021 года ценовая динамика должна стабилизироваться.