В Санкт-Петербурге нет ни одного зала, отвечающего требованиям Олимпиады

В Северной столице нет залов, отвечающих требованиям Олимпиады. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге нет ни одного зала, отвечающего олимпийским требованиям. Об этом в студии радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0 FM) в понедельник, 4 октября, рассказала президент Федерации спортивной гимнастики Санкт-Петербурга Наталья Михайловская.

- В Санкт-Петербурге нет ни одного зала, который бы соответствовал олимпийским требованиям. Мы вообще потеряли 10 гимнастических залов, учитывая, что город обрастает новыми районами. Питерская гимнастика обижена незаслуженно, - отметила Наталья Михайловская.

По ее словам, сейчас в Санкт-Петербурге развивает гимнастику пять женских школ и столько же мужских. Действуют спортивные школы олимпийского резерва. Но и там не все так гладко.

- Спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района, где училась Лилия Ахаимова ( Олимпийская чемпионка Токио-2020 - Прим.Ред.), не имеет базы. Там есть только плавательный бассейн, который построили неподалеку от нее. А там масса видов спорта. Спортсмены разъезжаются по Петербургу, тратя время на дорогу, которое могли бы потратить на образовательный процесс и восстановление, - добавила президент Федерации спортивной гимнастики Петербурга.