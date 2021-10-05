Александр Дрозденко поздравил учителей Ленинградской области с праздником

Губернатор Александр Дрозденко поздравил учителей Ленобласти с профессиональным праздником Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

День учителя традиционно отмечается 5 октября 2021 года. В честь этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к педагогам 47-го региона с поздравлениями, а также словами благодарности ко всем, кто трудился в образовательных учреждениях области. Он отметил, что прошлый год из-за пандемии стал большим испытанием.

- Несмотря на нагрузку, которая легла на вас в период вынужденного перехода на дистанционное обучение, вы не только смогли быстро перестроить учебный процесс, но и продолжили в непривычных условиях блестяще справляться со своей благородной миссией, - подчеркнул Дрозденко.

Глава области напомнил, что учителя занимаются не только тем, что дают знания, но также воспитывают детей и прививают им жизненные ценности. Поэтому от них во многом зависит будущее учеников.

Также Дрозденко пообещал, что правительство продолжит помогать и оказывать поддержку педагогическому обществу, чтобы учителя могли развиваться и получать достойную зарплату.

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