Вагоны грузового поезда сошли с рельсов после столкновения с локомотивом в Ленинградской области

Вагоны товарного поезда сошли с рельс в Ленобласти / Фото: СЗТП

В Ленинградской области произошло ЧП на железнодорожных путях. Днем во вторник, 5 октября 2021 года, пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Это случилось в Гатчинском районе, после столкновения локомотива с подвижным составом, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- В 14:50 часов в районе железнодорожной станции Гатчина – Товарная – Балтийская маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом, - рассказали в прокуратуре.

В итоге с путей сошли пять грузовых вагонов, три из них опрокинулись на бок.

Отмечается, что из людей никто не пострадал.

На данный момент на месте работает Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин. Он проводит проверку и выясняет все обстоятельства, которые привели к аварии. После этого прокурор даст оценку действиям всех ответственных.