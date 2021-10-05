Экологический оператор Петербурга может оказаться от завода в Левашово

Экологический оператор Санкт-Петербурга не исключает, что откажется от завода в Левашово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В начале сентября 2021 года Санкт-Петербург выбрал экологического оператора, который займется утилизацией бытового мусора в города. Сейчас, отходы временно вывозят в Ленинградскую область, однако в будущем в Северной столицы должно появиться специальное перерабатывающее предприятие. В СМИ появилась информация, что завод собираются возводить в поселке Левашово на северо-западной окраине Петербурга, однако в пресс-службе «Невского экологического оператора» «Комсомолке» сообщили, что информация «не совсем корректна».

- Это не так. Левашово - всего лишь предполагаемый вариант. Возможно, что от него придется отказаться, - ответили представили компании, пообещав в ближайшее время рассказать о других предполагаемых площадках и технологиях, с помощью которых будут утилизировать отходы.

Отметим, что неподалеку от поселка Левашово располагаются два полигона, которые находятся в состоянии рекультивации и закроются в ближайшее несколько лет. Первый - «Новоселки» специализировался на захоронении твердых бытовых отходов, а на другой - «Северный» свозили иловые осадки из сточных коллекторов.