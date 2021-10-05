Строительство стационара-трансформера начнется до конца 2021 года в Петербурге

В Петербурге до конца 2021 года начнут возведение нового стационара-трансформера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что до конца 2021 года в Санкт-Петербурге начнется строительство нового стационара-трансформера. Напомним, медучреждения такого типа можно оперативно перепрофилировать с планового приема пациентов на лечение больных коронавирусом.

- К концу 2021 года мы закончим строительство нового корпуса на 400 мест в больнице Святого Георгия. Также до конца года планируется начать строительство еще одного стационара-трансформера на 800 коек, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Кроме этого градоначальник заверил, что в городе достаточно свободных мест в «красных» зонах, при необходимости больницы развертывают дополнительные койки. Полностью вакцинированных петербуржцев тем временем стало 1,7 млн.

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