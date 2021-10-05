Сбивший собаку петербуржец рассказал, почему скрылся с места смертельного ДТП

Петербуржец насмерть сбил собака на Андреевской улице. Фото: Telegram-канал «Пингвин»

Водитель «Мерседеса» сбил насмерть собаку на Андреевской улице в Петербурге и сразу скрылся с места аварии. О страшном ДТП рассказал очевидец городского Telegram-канала «Пингвин». По словам свидетеля аварии, от столкновения у иномарки отлетел госномер. «КП-Петербург» нашла водителя в соцсетях. Мужчине 46 лет, зовут его Леонид, воспитывает троих детей. Водитель не стал юлить и сознался в произошедшем.

- Был с двумя детьми, в шоке большом. Собаку жалко, конечно, пытался оттормозиться. Детей высадил, вернулся. Сейчас здесь стою, хотел ГИБДД вызывать. Собака выскочила из-за машины с левого ряда. Ехал вроде не быстро… - сообщил «Комсомолке» мужчина.

По словам водителя, собака осталась на месте ДТП, в луже крови. А вот госномер кто-то забрал.