Беглов поручил достигнуть бюджета Петербурга в триллион рублей в 2024 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 6 октября 2021 года, в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание, где рассматривались корректировки бюджета города на будущий год, а также план до 2023 года. Бывший вице-губернатор города, а ныне председатель парламента Александр Бельский рассказал, что губернатор Александр Беглов поставил задачу достигнуть бюджета в триллион рублей.

- Губернатор поставил задачу, чтобы в 2024 году бюджет составил триллион рублей. Это непростая цифра и для нас, - отметил глава ЗакСа.

Однако Бельский добавил, что Петербургу стоит смотреть в сторону инвестиций, а также помогать тем, кто хочет вкладывать в развитие города деньги и силы.

Напомним, что пока поправки в бюджет еще не утверждены. Известно, что предлагается выделить еще 2 миллиарда на соцподдержку многодетных семей и с детьми-инвалидами.