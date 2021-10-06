Новый скачок заражений коронавирусом произошел в Петербурге 6 октября

Снова более 2 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом снова пошла вверх. Только суточный прирост зараженных на день упал ниже 2 тысяч человек, как вновь скакнул выше планки. Об этом 6 октября 2021 года сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

- Суточный прирост зараженных составил 2187 человек, это на 15,5 процентов больше, чем днем ранее, - рассказали в штабе.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 6 октября / Фото: Яндекс

Напомним, что последний раз такой уровень заражаемости был зафиксирован 12 июля, когда за день заболели 2029 человек. Однако такого количества заболевших, как сейчас, не было с января. В общей сложности за время пандемии заразились 634 234 горожан.

Уровень смертности понизился, но не сильно. На 6 октября от болезни скончались еще 55 человек, за все время уже 22 200 пациентов. Выздоровели еще 1675, и 589 270 в общей сложности за время пандемии.