"ПетербургГаз" объяснил причину взрыва газа в жилом доме Санкт-Петербурга

Названа причина взрыва в жилом доме на Рябовском шоссе в Петербурге / Фото: ПетербургГаз

Компания "ПетербургГаз" прокомментировала взрыв газа в жилом доме в Санкт-Петербурге, который произошел почти в полдень 6 октября 2021 года. В доме 57 на Рябовском шоссе в трехкомнатной квартире случился хлопок газа, как отметили в компании, из-за неправильного использования оборудования.

- По прибытию выяснилось, что произошел хлопок в совмещенном помещении ванной и кухни, в квартире выбиты окна. Причины хлопка выясняются, по предварительным сведениям, нарушение правил эксплуатации газового оборудования, - пояснили в компании.

Из-за взрыва в квартире оказалась деформирована стена, погнута перегородка, а также выбиты дверные перекрытия. Также пострадал человек, которого с ранами и ожогами госпитализировали в больницу.

В компании также сообщили, что оборудование должно быть исправно, так как техническое обслуживание производилось 1 марта 2021 года.