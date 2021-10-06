На улице Восстания благоустроили сквер у бывшего Павловского женского института

На улице Восстания благоустроен сквер у здания бывшего Павловского женского института Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на улице Восстания благоустроили сквер, который находится у здания бывшего Павловского женского института. Работой занимался комитет по благоустройству. Сквер входит в границы объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Павловский институт с территорией, садом и оградой», поэтому все работы проходили с согласованием комитета по охране памятников, рассказали 6 октября 2021 года в Смольном.

- В сквере появилось современное детское оборудование. Здесь есть игровая площадка для малышей, а также специальные бизиборды для детей с особенностями развития, - рассказали в городской администрации.

Также на площадках появились горки, песочницы и карусели. А для любителей активного вида отдыха подойдут тренажеры.

Территорию сквера также украсили молодыми деревьями и кустарниками.