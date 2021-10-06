Германия будет платить ежемесячные пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда

Германия будет выплачивать пенсии евреям, пострадавшим от нацистов во время блокады Ленинграда.

Германия согласилась выплачивать ежемесячные пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда. Они будут получать по 435 долларов (по курсу на 06.10.21 – это 31,5 тысячи рублей). Новость сообщило крупное мировое агентство Associated Press (AP) со ссылкой на организацию, рассматривающую иски от имени евреев, которые пострадали от действий нацистов. Итого минимум 4,5 тысячи блокадников Ленинграда получат выплаты, начиная с июля 2021 года, то есть задним числом.

- Одним из получателей новой ежемесячной пенсии является Нонна Ревзина, 85-летняя женщина, которая сейчас живет в еврейском доме престарелых в Берлине. Библиотекарь на пенсии до сих пор помнит начало блокады Ленинграда нацистами в сентябре 1941 года, когда ей было пять лет, - рассказывает AP, побеседовав с пенсионеркой.

По словам бабушки, теперь она может чаще ходить в кафе, так что пенсия не будет лишней. Кроме этого выплаты получат и евреи из Северной Америки, Израиля, Румынии и Франции.