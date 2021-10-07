Огонь охватил балконы двух этажей многоэтажки в Купчино, есть пострадавшие

Девятиэтажка в Купчино загорелась в ночь с 6 на 7 октября 2021 года. Фото: vk.com/id155803626 / Елена Воробьева

Мощный пожар произошел в девятиэтажном жилом доме на улице Белы Куна во Фрунзенском районе Петербурга в ночь с 6 на 7 октября. Напуганные очевидцы в 23:41 вызвали на место спасателей МЧС. Огонь тем временем перекинулся с одного балкона на другой. К счастью, пожар потушили менее чем за полчаса.

- В девятиэтажном жилом здании, на 7-ом и 8-ом этажах горела обстановка балконов на общей площади 6 квадратных метров. В 00:07 пожар ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что на место приехала скорая помощь и 11 спасателей на трех единицах техники. Причины пожара устанавливаются.