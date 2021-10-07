Группа ДДТ собрала почти 10 млн рублей на запись нового альбома

Культовая группа ДДТ собрала рекордное количество денег на запись и издание альбома. Фото: Марат МУЛЮКОВ

Легендарная группа ДДТ собрала за двое суток 9,6 миллиона рублей на запись и издание нового альбома. 5 октября они открыли краудфандинговый сбор на портале Planeta.ru. Уже за первый день с помощью поклонников у них получилось собрать 5,8 млн, что сделало их новыми суточными рекордсменами по сбору денег в истории российского краудфандинга.

Обратиться к фанатам и неравнодушным людям, по словам Шевчука, пришлось из-за непростой финансовой ситуации, связанной с переносами и отменами концертов из-за коронавируса. В 2020-ом они сыграли только один концерт, в 2021-ом - четыре.

- Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая. Не буду врать, - признался поклонникам Юрий Шевчук.

В комментариях к проекту люди пишут много приятных слов: «с огромным удовольствием поддержу группу», «помочь рублем - это самое малое, что мы можем для вас сделать», «никогда с таким удовольствием не расставался с деньгами».

В краудфандинговой компании Planeta.ru отметили, что до ДДТ рекорд по суточному сбору принадлежал Константину Кинчеву: чуть больше, чем за сутки на предзаказах альбома «Белый шум» ему удалось собрать 5 млн рублей.