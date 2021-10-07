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Общество7 октября 2021 10:34

Группа ДДТ собрала почти 10 млн рублей на запись нового альбома

На это группе понадобилось меньше двух суток
Агния ПЕРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Культовая группа ДДТ собрала рекордное количество денег на запись и издание альбома.

Культовая группа ДДТ собрала рекордное количество денег на запись и издание альбома.

Фото: Марат МУЛЮКОВ

Легендарная группа ДДТ собрала за двое суток 9,6 миллиона рублей на запись и издание нового альбома. 5 октября они открыли краудфандинговый сбор на портале Planeta.ru. Уже за первый день с помощью поклонников у них получилось собрать 5,8 млн, что сделало их новыми суточными рекордсменами по сбору денег в истории российского краудфандинга.

Обратиться к фанатам и неравнодушным людям, по словам Шевчука, пришлось из-за непростой финансовой ситуации, связанной с переносами и отменами концертов из-за коронавируса. В 2020-ом они сыграли только один концерт, в 2021-ом - четыре.

- Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая. Не буду врать, - признался поклонникам Юрий Шевчук.

В комментариях к проекту люди пишут много приятных слов: «с огромным удовольствием поддержу группу», «помочь рублем - это самое малое, что мы можем для вас сделать», «никогда с таким удовольствием не расставался с деньгами».

В краудфандинговой компании Planeta.ru отметили, что до ДДТ рекорд по суточному сбору принадлежал Константину Кинчеву: чуть больше, чем за сутки на предзаказах альбома «Белый шум» ему удалось собрать 5 млн рублей.