Мощный пожар охватил ангар на Партизанской улице в Петербурге

Пожар произошел в ангаре на Партизанской улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на Партизанской улице в Красногвардейском районе, где располагаются автоцентры и автомастерские. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 14:10 часов 7 октября 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- Поступило сообщение о пожаре в доем 23/2 по Партизанской улице. Оказалось, что огонь полностью охватил цельнометаллический ангар размером 20 на 40 метров, - рассказали в пресс-службе.

Пламя очень быстро охватило постройку, а густой дым распространился по району. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №2.

Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас с огнем борются 30 спасателей и шесть пожарных машин.