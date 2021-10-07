Синоптик пообещал дожди и похолодание в Петербурге в выходные

В выходные в Петербурге будет дождливо и прохладно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжительный период позднего "бабьего лета" в Санкт-Петербурге подходит к концу. Уже на выходных в городе похолодает и начнутся дожди. Об этом 7 октября 2021 года "КП-Петербург" рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

- Сегодня последний малооблачный день в Петербурге, завтра уже будет облачно и начнутся дожди, - отметил синоптик.

Так, в выходные 9 и 10 октября в Петербурге будет облачная погода с небольшими дождями, а также умеренным западным, юго-западным ветром. При этом, температура в ночное время суток станет выше. Если сейчас порой она опускается до нуля, то в субботу и воскресенье показатели будут в пределах 8-9 градусов. Днем же будет потеплее, но не сильно - до 10-12 градусов выше нуля.