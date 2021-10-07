Актриса Анна Хилькевич рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения детей

Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала об изменениях после родов. Фото: www.instagram.com/annakhilkevich.

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», поделилась с поклонниками, что после рождения детей ее жизнь сильно изменилась. Эффектная блондинка замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двух девочек – трехлетнюю Машу и пятилетнюю Арианну.

- Дети меня изменили. Изменили мое отношение к жизни, к людям, к себе. Именно с появлением первого ребенка у меня все стремительно стало меняться. Это происходит до сих пор, - написала Хилькевич на своей странице в Instagram.

Она призналась, что у старшей дочки огненный и сильный характер. Именно из-за этого она сильно углубилась сначала в детскую психологию, а позже и во взрослую. Это, по ее словам, не могло не сказаться на ее жизни. Возможно, именно поэтому, младшая дочь растет другой. Как выразилась Хилькевич, «Маша - это абсолютная любовь».

- Часто ловлю себя на мысли: если бы они пришли к нам в другой последовательности, то все могло бы быть не так радужно, - заверила актриса. - Конечно, я все еще учусь безусловной любви в любой ситуации, пониманию, терпению. Узнаю себя и своих близких все лучше и глубже. Семья, дети дают мне силу, радость и энергию.